Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели в 1,5 раза больше человек, чем финал ЧМ-2022

За презентацией Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» следили три миллиарда человек.

Мероприятие транслировали 40 каналов со всего мира.

Аудитория презентации в 1,5 раза превзошла финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (2 млрд зрителей).

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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