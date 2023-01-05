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    Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели в 1,5 раза больше человек, чем финал ЧМ-2022

    За презентацией Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» следили три миллиарда человек.

    Мероприятие транслировали 40 каналов со всего мира.

    Аудитория презентации в 1,5 раза превзошла финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (2 млрд зрителей).

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    Источник: твиттер журналиста Педру Сепульведы

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1077

      сутулая собака и лисы 17 минут назад

      4.5 миллиарда живут в азии.
      могли взглянуть по хайпу даже те, кто футбол особо и не смотрит.
      для них это интересное событие.

      просто европейцы забывают, что "весь мир", это азиаты, а не европа с штатами.

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      Рейтинг: +1214

      mama1991 34 минуты назад

      сомнительные цифры....

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      Рейтинг: +12633

      Алексей З 35 минут назад

      Источник авторитетный.
      ***** можно верить

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      Рейтинг: +23886

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Этот факт, верняк, сильно испортил настроение мессионерам.

      0
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      Рейтинг: +3125

      m40 1 час назад

      Можно себя этим утешать теперь. Но он конечно бы променял презентацию на кубок

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      Рейтинг: +1494

      zarsm 1 час назад

      *****@t и не краснеют

      0
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      Рейтинг: +3611

      АртурZaСМ 1 час назад

      Ну финал я смотрел, а презентация мне найух не сдалась, так что я в это число "в 1.5 раза больше " не вхожу)))

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      Рейтинг: +814

      Lipatoff > russkiisergei 1 час назад

      Дк и над твоей хачи потешались, пока ты мультики смотрел

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