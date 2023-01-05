Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели в 1,5 раза больше человек, чем финал ЧМ-2022

4.5 миллиарда живут в азии.
могли взглянуть по хайпу даже те, кто футбол особо и не смотрит.
для них это интересное событие.
просто европейцы забывают, что "весь мир", это азиаты, а не европа с штатами.
За презентацией Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» следили три миллиарда человек.
Мероприятие транслировали 40 каналов со всего мира.
Аудитория презентации в 1,5 раза превзошла финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (2 млрд зрителей).
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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