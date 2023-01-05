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  • Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели в 1,5 раза больше человек, чем финал ЧМ-2022

Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели в 1,5 раза больше человек, чем финал ЧМ-2022

5 января 2023, 21:10
14

За презентацией Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» следили три миллиарда человек.

Мероприятие транслировали 40 каналов со всего мира.

Аудитория презентации в 1,5 раза превзошла финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (2 млрд зрителей).

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Источник: твиттер журналиста Педру Сепульведы
Чемпионат мира Азия Аль-Наср Аргентина Франция Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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АртурZaСМ
1672942961
Ну финал я смотрел, а презентация мне найух не сдалась, так что я в это число "в 1.5 раза больше " не вхожу)))
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zarsm
1672943115
*****@t и не краснеют
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m40
1672943643
Можно себя этим утешать теперь. Но он конечно бы променял презентацию на кубок
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DOCTOR PENALTY
1672945554
Этот факт, верняк, сильно испортил настроение мессионерам.
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сутулая собака и лисы
1672947205
4.5 миллиарда живут в азии. могли взглянуть по хайпу даже те, кто футбол особо и не смотрит. для них это интересное событие. просто европейцы забывают, что "весь мир", это азиаты, а не европа с штатами.
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Fialet
1672951499
Как у мессилюбов жопы подгорели.
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НедраЧили
1672952580
Играю в футбольной команде, у нас общий чат в Вайбере на 57 человек (3 команды) Из чата НИКТО не смотрел презентацию галимую эту, хотя аудитория целевая! А вот ФИНАЛ ЧМ смотрели абсолютно все! ВЫВОД: вранье полное !! якобы больше! не верю
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Romeo 123
1672977785
Действительно а почему так бомбануло, по любителям гнома?
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петр1975
1672990747
Это для тех кто болтал что Роналду завершил карьеру!!!!
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Play
1672994978
П*здёж, конечно, невероятный. Мы финал ЧМ смотрели компанией более 40 человек, презентацию Роналду из них смотрели человека три от силы, да и то урывками. Думаю, у всех так же.
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