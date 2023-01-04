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  • Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным: «Мы сожалеем о сложившейся ситуации»

Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным: «Мы сожалеем о сложившейся ситуации»

4 января 2023, 21:09
51

Игроки сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев принесли извинения за фотографию с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

  • Эстонские футболисты 31 декабря опубликовали фото со встречи Карпина.
  • За эту фотографию их раскритиковали болельщики.
  • Капитана сборной Эстонии Васильева хотят лишить повязки.

«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», – говорится в заявлении.

  • Карпин родился в эстонском городе Нарва.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Эстония Карпин Валерий
Комментарии (51)
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Dominator777
1672856451
Дебилы,.....дь!!!
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aubergine
1672856976
А ведь у этих футболистов русские фамилии. Сожалеют они блин. Неужели в стране евросоюза так плохо со свободой слова, что они сразу извиняться ринулись?
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сутулая собака и лисы
1672857170
эстония объявила войну карпину. несут потери.
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MaxRnD
1672858803
Тут каяться надо, а не извиняться ))
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Plyash
1672862310
Как сказал бы наш великий юморист Задорнов - "Ну,*****,тупые..."
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Давид59
1672897050
Карпин родился в Нарве. Скорей всего, там у него куча друзей и родственников. Думаю, он на извинившихся не в обиде. Такое сейчас время. Ракицкий тоже извинялся. Все всё понимают. И дело тут не в "свободе слова". Тут обычная "изжога", которую мы по известной причине вызываем. Пройдёт "причина", пройдёт и изжога.
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BRO_football
1672904953
Эстонские футболисты мерзко себя повели. Зачем тогда вообще надо было встречаться с Карпиным, если в Эстонии это неприемлемо и за это надо извиняться? По фотографии же видно, что у них рожи довольные и никакой неприязни они не испытывают. За жопу свою испугались, что на волне критики за фотографию, их всех выгонят из сборной.
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danila1987
1672905052
Глянул на трансфермаркет, там у Карпина есть гражданство Эстонии. Погуглил, он его получил в 2003 г. Получается, что Эстония заставила одних граждан Эстонии извиниться за фото с другим гражданином Эстонии)))
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Oldtrafford83
1672905336
Девки гейропейские!!!
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ArReal
1672908396
Карпину нужно бы тоже извиниться, за подобный зашквар)))
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