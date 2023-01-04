Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным: «Мы сожалеем о сложившейся ситуации»

Игроки сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев принесли извинения за фотографию с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
- Эстонские футболисты 31 декабря опубликовали фото со встречи Карпина.
- За эту фотографию их раскритиковали болельщики.
- Капитана сборной Эстонии Васильева хотят лишить повязки.
«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», – говорится в заявлении.
- Карпин родился в эстонском городе Нарва.
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Источник: «Р-Спорт»