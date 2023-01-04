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    Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным: «Мы сожалеем о сложившейся ситуации»

    Игроки сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев принесли извинения за фотографию с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    • Эстонские футболисты 31 декабря опубликовали фото со встречи Карпина.
    • За эту фотографию их раскритиковали болельщики.
    • Капитана сборной Эстонии Васильева хотят лишить повязки.

    «Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», – говорится в заявлении.

    • Карпин родился в эстонском городе Нарва.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:09
    Комментарии20
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      Рейтинг: +2505

      ALEX ML 28 минут назад

      Только додумались, что нельзя было. Ну и дэбилы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14228

      playsh 36 минут назад

      Как сказал бы наш великий юморист Задорнов - "Ну,*****,тупые..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2069

      Bozigit 1 час назад

      Дибилизм

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52976

      MaxRnD 1 час назад

      Тут каяться надо, а не извиняться ))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Однажды > MaxRnD 1 час назад

      За что извиняться ? Они знают что Россия страна изгой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100230

      sv1969 > Однажды 1 час назад

      Лучше быть страной изгоем , чем страной из ГЕЕВ!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Однажды > sv1969 59 минут назад

      Ну стране изгою виднее )))...Только зачем тогда плакать что из УЕФА пинком под зад выперли ? )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3647

      lordmrv > Однажды 50 минут назад

      А что такое - изгой в вашем понятии? которого некоторые страны не любят, но вынуждены у него периодически подсасывать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +92

      Однажды > lordmrv 36 минут назад

      периодически подсасывать?=====Ну тут вам педикам решать.Вы же решаете вопросы подсасыванием

      0
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      Рейтинг: +76

      CF4 > Однажды 19 минут назад

      Запомни и расскажи Всем кого знаешь. Россия велика своим характером и менталитетом и самое главное - воспитанием. Сейчас пропаганда такова - чилдфри, ЛГБТ, будки самоубийц и проч. Это для того чтобы сократить численность населения. Россия имеет своё мнение, мнение положительное. Адекватное. У нас есть всё. Мы переживем всё и всех. А все, все, все, инакодышащие придут к нам с протянутой рукой. Ни один Ротшильд, ни один сподвижник Ребе Шнеерсона своих целей не добьётся. Никого не станет - Россия будет. Догма. Можете всеми прибалтами под хвост сопровождаться, поляками, ******* и прочими оболочками. Знай - вы рабы, рабы мозга своего, у Вас нет мнения, рассуждения. Вам один дибил глаголит с западной розы ветров, а вы как животные нос к верху и н

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      Рейтинг: +76

      CF4 > CF4 17 минут назад

      Не вместилось. Продолжу. В кратце: до встречи в 2024,там будет хорошо всём ясно у кого площадь и посевы, а у кого сушь и дай бог дождь раз в полгода...

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      Рейтинг: +76

      CF4 > CF4 14 минут назад

      И, да, бомбардир.ру, ты так испортился, тавотнау.

      0
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      Рейтинг: +76

      CF4 > CF4 13 минут назад

      ... и нюхаете, неразборчиво, Амвросия или кто пернул, Вам без разницы.

      0
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      Рейтинг: +1068

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      эстония объявила войну карпину.
      несут потери.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3647

      lordmrv > сутулая собака и лисы 53 минуты назад

      Спасибо, поржал. Прое.балты точно несут потери)))

      0
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      Рейтинг: +1550

      aubergine 2 часа назад

      А ведь у этих футболистов русские фамилии. Сожалеют они блин. Неужели в стране евросоюза так плохо со свободой слова, что они сразу извиняться ринулись?

      11
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      Рейтинг: +92

      Однажды > aubergine 1 час назад

      Они граждане Эстонии..У них в Эстонии всё----семья, квартиры, и вся их жизнь...Что скажешь ты aubergine ,если будешь на их месте.?

      2
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      Рейтинг: +52976

      MaxRnD > aubergine 1 час назад

      (с) ...так плохо со свободой слова

      Зато с двой_ными стандартами там всё хорошо

      3
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      Рейтинг: +280

      эд100 > aubergine 52 минуты назад

      крайне удивлён твоим рассуждением о свободе слова, и что многие это пролайкали плюсом... Вы что, спали все последние годы, и вдруг прозрели таким идиотским вопросом?! это так же верно уже давно, как масло-масленное. Кто то ещё питает иллюзии в отношении европейских властей??????

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      Рейтинг: +13722

      Dominator777 2 часа назад

      Дебилы,.....дь!!!

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