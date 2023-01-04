Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным: «Мы сожалеем о сложившейся ситуации»

Игроки сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев принесли извинения за фотографию с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Эстонские футболисты 31 декабря опубликовали фото со встречи Карпина.

За эту фотографию их раскритиковали болельщики.

Капитана сборной Эстонии Васильева хотят лишить повязки.

«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», – говорится в заявлении.

Карпин родился в эстонском городе Нарва.

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