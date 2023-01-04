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    Капитана сборной Эстонии хотят лишить повязки за фото с Карпиным

    Фото футболистов сборной Эстонии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным вызвало скандал.

    В Эстонии открыли голосование за лишение повязки капитана сборной Эстонии Константина Васильева. Эту инициативу поддержал главный тренер клуба «Флора», за который выступает Васильев.

    • Карпин родился в эстонском городе Нарва.
    • Васильев играл в России за «Амкар».
    • «Ростов» Карпина через несколько дней выходит из отпуска.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +830

      Князев 28 минут назад

      До чего же примитивны мудаки русофобы? Особенно в Прибалтике, а ещё более на Украине с Польшей.

      0
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      Рейтинг: +281

      Стоп всем 1 час назад

      Васильева---Чемодан, вокзал, Расея.

      0
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      Рейтинг: +2477

      fakeid 1 час назад

      мне вот интересно, откуда сейчас эти полугниды добывают газ. кругаля наворачивают через пол-европы, чтобы всё равно купить российский газ втридорога, но типа не российский, а какой-нибудь якобы польский?

      есть такое важнейшее детище путина: строящийся город в ленобласти, называется усть-луга, там в 2000х построили мегапорт, и ж/д, и северный поток-2. и до границы с эстонией примерно 25 км по суше. казалось бы: бери газ напрямую, даже под водой не нужно ничего тянуть. а эти тугодумы пошли в обход, лишь бы насолить россии. а насолили своим ни в чём неповинным гражданам. да ещё и список из примерно 270 (точно не помню) советских памятников составили, которые подлежат сносу. дебилы.

      1
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      Рейтинг: +281

      Стоп всем > fakeid 1 час назад

      Нет в.ойне говорил fakeid ...Переобулся в zомбиватника.В новый год с новым имиджем..))) Завтра опять в кого то переобуется, переоденется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2477

      fakeid > Стоп всем 1 час назад

      и в чём же я ватник? я за мир и за разум, в любом случае. но вот такие как ты реально провоцируют. в каждой новости неуместно sрёшь. у тебя дежурство даже на праздниках не прекращается. пц, как это глупо.

      2
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      Рейтинг: +281

      Стоп всем > fakeid 1 час назад

      я за мир и за разум===
      Ню ню ....переобувальщик ты хренов )))

      0
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      Рейтинг: +1127

      Andrew01 1 час назад

      Ну так что кто-то еще верит, что нас могут вернуть в УЕФА?

      0
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      Рейтинг: +18597

      Cleaner 2 часа назад

      Капитана сборной Эстонии хотят лишить повязки? И это все? Да его надо лишить гражданства и посадить лет на 10 без права переписки с Карпиным.

      3
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      Рейтинг: +281

      Стоп всем > Cleaner 1 час назад

      Прально баешь дворник.

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      Рейтинг: +17640

      paracetamol 3 часа назад

      Будет-ли Эстляндия в следующем году, вот в чем вопрос?

      1
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      Рейтинг: +790

      dragoon000320 > paracetamol 2 часа назад

      будет ли Карелия с Россией в следующем году вот в чем вопрос...

      1
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      Рейтинг: +4332

      Oldtrafford83 3 часа назад

      Ну хоть не расстреляют, п то у этих убытков сразу подгорает при любой новости))

      2
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      Рейтинг: +281

      Стоп всем > Oldtrafford83 1 час назад

      Макеевка

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