Капитана сборной Эстонии хотят лишить повязки за фото с Карпиным

Фото футболистов сборной Эстонии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным вызвало скандал.

В Эстонии открыли голосование за лишение повязки капитана сборной Эстонии Константина Васильева. Эту инициативу поддержал главный тренер клуба «Флора», за который выступает Васильев.

Карпин родился в эстонском городе Нарва.

Васильев играл в России за «Амкар».

«Ростов» Карпина через несколько дней выходит из отпуска.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно