Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Капитана сборной Эстонии хотят лишить повязки за фото с Карпиным

Капитана сборной Эстонии хотят лишить повязки за фото с Карпиным

4 января 2023, 10:26
16

Фото футболистов сборной Эстонии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным вызвало скандал.

В Эстонии открыли голосование за лишение повязки капитана сборной Эстонии Константина Васильева. Эту инициативу поддержал главный тренер клуба «Флора», за который выступает Васильев.

  • Карпин родился в эстонском городе Нарва.
  • Васильев играл в России за «Амкар».
  • «Ростов» Карпина через несколько дней выходит из отпуска.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1672818914
Будет-ли Эстляндия в следующем году, вот в чем вопрос?
Ответить
Andrew01
1672823907
Ну так что кто-то еще верит, что нас могут вернуть в УЕФА?
Ответить
Князев
1672829214
До чего же примитивны мудаки русофобы? Особенно в Прибалтике, а ещё более на Украине с Польшей.
Ответить
nemolod
1672831136
Просто главному тренера клуба нужно избавиться от футболиста по определенной причине (отношения или просто кого-то пригласить в клуб не-бесплатно ) официальных причин нет,но зато появилась причина политическая! Тут просто бизнес один поедает другого!
Ответить
Томик
1672844507
Вы не охренели, твари? Что у вас на сайте делает чубатое говно? Причем хамит в наглую. Где там сраный модератор, забанивший меня на неделю, за то, что авторишку вашего оскорбил?
Ответить
zarsm
1672853522
Ишачьё
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
23:41
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
23:37
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
23:30
4
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
23:21
1
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
11
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
22
Все новости
Все новости
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
23:09
4
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
2
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
11
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
22
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
7
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+