Капитана сборной Эстонии хотят лишить повязки за фото с Карпиным

Фото футболистов сборной Эстонии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным вызвало скандал.
В Эстонии открыли голосование за лишение повязки капитана сборной Эстонии Константина Васильева. Эту инициативу поддержал главный тренер клуба «Флора», за который выступает Васильев.
- Карпин родился в эстонском городе Нарва.
- Васильев играл в России за «Амкар».
- «Ростов» Карпина через несколько дней выходит из отпуска.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»