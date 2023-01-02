Каррера оценил шансы «Спартака» на чемпионство после ухода Ловрена из «Зенита»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уход защитника Деяна Ловрена из «Зенита».

«Ловрен был важным игроком для «Зенита». Все зависит от того, кем его заменят.

Шансы «Спартака» на чемпионство увеличились? У «Спартака» есть шанс, но он зависит не только от ухода Ловрена», — сказал Каррера.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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