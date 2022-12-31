Камоцци: «Федун мог бы возглавить РФС. Этот человек многое знает и понимает»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, видит функционера во главе РФС.

«Федун – талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», – сказал Камоцци.

Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.

При нем команда выиграла все российские трофеи.

Федун входит в исполком РФС.

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