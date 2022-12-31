Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Камоцци: «Федун мог бы возглавить РФС. Этот человек многое знает и понимает»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, видит функционера во главе РФС.

    «Федун – талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», – сказал Камоцци.

    • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • При нем команда выиграла все российские трофеи.
    • Федун входит в исполком РФС.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Быстро рождаются только кошки». Федун прокомментировал перенос решения по переходу РФС в Азию 8
    Федун отреагировал на смерть Пеле 1
    Федун: «Нужно переходить в Азию. У нас нет другого выхода» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12499

      Алексей З 59 минут назад

      Тут одного желания мало.
      РФС вотчина Газпрома.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11