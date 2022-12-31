Камоцци: «Федун мог бы возглавить РФС. Этот человек многое знает и понимает»

Тут одного желания мало.
РФС вотчина Газпрома.
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, видит функционера во главе РФС.
«Федун – талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», – сказал Камоцци.
- Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- При нем команда выиграла все российские трофеи.
- Федун входит в исполком РФС.
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