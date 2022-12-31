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    «Сантос» временно вывел из обращения 10-й номер Пеле

    Президент «Сантоса» Андрес Руэда направил на рассмотрение совещательного совета вопрос о выведении из обращения 10-го игрового номера.

    Ранее с соответствующей просьбой к клубу обратилась семья Пеле.

    Пока окончательное решение будет приниматься, номер с пятницы вывели на временной основе.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • В «Сантосе» форвард провел большую часть карьеры (1956-1974) и выиграл более 20 трофеев.
    • Пеле – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: UOL Esporte

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