«Сантос» временно вывел из обращения 10-й номер Пеле

Президент «Сантоса» Андрес Руэда направил на рассмотрение совещательного совета вопрос о выведении из обращения 10-го игрового номера.

Ранее с соответствующей просьбой к клубу обратилась семья Пеле.

Пока окончательное решение будет приниматься, номер с пятницы вывели на временной основе.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

В «Сантосе» форвард провел большую часть карьеры (1956-1974) и выиграл более 20 трофеев.

Пеле – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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