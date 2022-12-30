Семшов назвал главное открытие года в российском футболе

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов рассказал, кого считает открытием года в российском футболе.

«Для меня Сычевой является открытием 2022 года. Он забил много мячей, а до этого сезона вообще не играл в Премьер-лиге.

Во второй части чемпионата будет видно, как Владимир будет действовать на поле. Будет ли Сычевой много забивать за «Крылья»? Все зависит от того, как он поработает на сборах и как быстро вольется в коллектив», — сказал Семшов.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. «Крылья» подписали с ним контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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