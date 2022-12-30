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    Семшов назвал главное открытие года в российском футболе

    Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов рассказал, кого считает открытием года в российском футболе.

    «Для меня Сычевой является открытием 2022 года. Он забил много мячей, а до этого сезона вообще не играл в Премьер-лиге.

    Во второй части чемпионата будет видно, как Владимир будет действовать на поле. Будет ли Сычевой много забивать за «Крылья»? Все зависит от того, как он поработает на сборах и как быстро вольется в коллектив», — сказал Семшов.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. «Крылья» подписали с ним контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: «РБ Спорт»

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