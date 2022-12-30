Семшов предположил, как выступила бы сборная России на ЧМ-2022

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов считает, что сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022.
– Есть мнение, что Россия выступила бы на ЧМ примерно также, как Катар. Что думаете?
– Сидя у телевизора и наблюдая, как играет сборная, можно, что угодно говорить. Это домыслы. А есть реальные вещи, которые происходят на данный момент. Но учитывая, что сборная Хорватии прошла так далеко, думаю, что мы бы из группы вышли. А дальше – как сложилось бы.
- Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.
- Чемпионом мира стала Аргентина.
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Источник: «Матч ТВ»