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    Семшов предположил, как выступила бы сборная России на ЧМ-2022

    Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов считает, что сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022.

    – Есть мнение, что Россия выступила бы на ЧМ примерно также, как Катар. Что думаете?

    – Сидя у телевизора и наблюдая, как играет сборная, можно, что угодно говорить. Это домыслы. А есть реальные вещи, которые происходят на данный момент. Но учитывая, что сборная Хорватии прошла так далеко, думаю, что мы бы из группы вышли. А дальше – как сложилось бы.

    • Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.
    • Чемпионом мира стала Аргентина.

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    Источник: «Матч ТВ»

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