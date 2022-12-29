Абаскаль прокомментировал свое будущее в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своем будущем.

«Думаю ли я о возможности тренировать «Севилью» в будущем? Нет, потому что я никогда не планирую следующие шаги в своей карьере, потому что не хочу разочаровываться. Если что-то должно произойти, оно произойдeт. И оно произойдeт, если я всe сделаю правильно.

«Спартак» может дать мне стабильность, хороший проект, здесь такие же условия, как и в других командах, которые борются за титулы. От нас многого ждут, у нас большая популярность в стране, на нас оказывается давление. Мне это нравится.

В «Спартаке» идеальное сочетание опытных и молодых игроков, я чувствую себя частью проекта, в клубе меня поддерживают, я могу расти вместе с этими игроками.

В будущем будет видно, что будет дальше. Я никогда не тренировал в Испании, это было бы чем-то новым для меня», – цитирует Абаскаля Relevo.

Абаскаль летом возглавил команду вместо Паоло Ваноли.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно