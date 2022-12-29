Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Абаскаль прокомментировал свое будущее в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своем будущем.

    «Думаю ли я о возможности тренировать «Севилью» в будущем? Нет, потому что я никогда не планирую следующие шаги в своей карьере, потому что не хочу разочаровываться. Если что-то должно произойти, оно произойдeт. И оно произойдeт, если я всe сделаю правильно.

    «Спартак» может дать мне стабильность, хороший проект, здесь такие же условия, как и в других командах, которые борются за титулы. От нас многого ждут, у нас большая популярность в стране, на нас оказывается давление. Мне это нравится.

    В «Спартаке» идеальное сочетание опытных и молодых игроков, я чувствую себя частью проекта, в клубе меня поддерживают, я могу расти вместе с этими игроками.

    В будущем будет видно, что будет дальше. Я никогда не тренировал в Испании, это было бы чем-то новым для меня», – цитирует Абаскаля Relevo.

    • Абаскаль летом возглавил команду вместо Паоло Ваноли.
    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Абаскаль обвинил «Зенит» в массовой драке со «Спартаком»: «Они чувствовали, что раньше превосходили нас, а сейчас все изменилось» 17
    Самые большие неожиданности года: текст, в котором рядом стоят «Спартак» и Мбаппе
    Абаскаль объяснил, почему считает «Спартак» топ-клубом
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20506

      derrik2000 1 час назад

      Всё, точнее, ПОЧТИ ВСЁ хорошо сказал: прямо как бальзам на душу.
      Только, вот, слово "проект" НЕ ПРИМЕНИМО к Спартаку.
      Или это толмач так перевёл???
      В топку его, этого толмача! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +791

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Какая Севилья? Ахахаха. Для этого физрука Спартак потолок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12482

      Алексей З 2 часа назад

      Респект !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11