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Абаскаль прокомментировал свое будущее в «Спартаке»

29 декабря 2022, 15:53
7

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своем будущем.

«Думаю ли я о возможности тренировать «Севилью» в будущем? Нет, потому что я никогда не планирую следующие шаги в своей карьере, потому что не хочу разочаровываться. Если что-то должно произойти, оно произойдeт. И оно произойдeт, если я всe сделаю правильно.

«Спартак» может дать мне стабильность, хороший проект, здесь такие же условия, как и в других командах, которые борются за титулы. От нас многого ждут, у нас большая популярность в стране, на нас оказывается давление. Мне это нравится.

В «Спартаке» идеальное сочетание опытных и молодых игроков, я чувствую себя частью проекта, в клубе меня поддерживают, я могу расти вместе с этими игроками.

В будущем будет видно, что будет дальше. Я никогда не тренировал в Испании, это было бы чем-то новым для меня», – цитирует Абаскаля Relevo.

  • Абаскаль летом возглавил команду вместо Паоло Ваноли.
  • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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БеZуМныЙ
1672321355
Какая Севилья? Ахахаха. Для этого физрука Спартак потолок.
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derrik2000
1672323009
Всё, точнее, ПОЧТИ ВСЁ хорошо сказал: прямо как бальзам на душу. Только, вот, слово "проект" НЕ ПРИМЕНИМО к Спартаку. Или это толмач так перевёл??? В топку его, этого толмача! ))
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ySS
1672334475
Пока испанец успешен, команда прогрессирует. Посмотрим, что будет дальше. Ему безусловно интересно вернуться на родину, и не в тот рай, который Сантандер)
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zigbert
1672334571
Все по делу. Абаскаль еще молодой тренер но плоды его работы уже заметны в Спартаке. Его карьера может стать успешной от его приобретенных знаний, настойчивости и целеустремленности.
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alefreddy
1672402670
хорошо сказал успехов ему и команде в Новом году и сезоне
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