Топ-10 самых подешевевших игроков 2022 года

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых подешевевших футболистов за 2022-й год.
В список попали три футболиста «Манчестер Юнайтед» и по два игрока из «Интера» и «Атлетико».
Топ-10 самых подешевевших игроков выглядит так:
- Ромелу Лукаку (минус 45 млн, рыночная стоимость – 55 млн, «Интер»);
- Стефан де Врей (минус 30 млн, 15 млн, «Интер»);
- Маркус Рэшфорд (минус 30 млн, 55 млн, «МЮ»);
- Юссеф Эн-Несири (минус 25 млн, 15 млн, «Севилья»);
- Мемфис Депай (минус 25 млн, 20 млн, «Барселона»);
- Антуан Гризманн (минус 25 млн, 25 млн, «Атлетико»);
- Тимо Вернер (минус 25 млн, 25 млн, «Лейпциг»);
- Маркос Льоренте (минус 25 млн, 35 млн, «Атлетико»);
- Рафаэль Варан (минус 25 млн, 40 млн, «МЮ»);
- Джейдон Санчо (минус 25 млн, 60 млн, «МЮ»).
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Источник: Transfermarkt