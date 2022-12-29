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    Топ-10 самых подешевевших игроков 2022 года

    Портал Transfermarkt составил рейтинг самых подешевевших футболистов за 2022-й год.

    В список попали три футболиста «Манчестер Юнайтед» и по два игрока из «Интера» и «Атлетико».

    Топ-10 самых подешевевших игроков выглядит так:

    1. Ромелу Лукаку (минус 45 млн, рыночная стоимость – 55 млн, «Интер»);
    2. Стефан де Врей (минус 30 млн, 15 млн, «Интер»);
    3. Маркус Рэшфорд (минус 30 млн, 55 млн, «МЮ»);
    4. Юссеф Эн-Несири (минус 25 млн, 15 млн, «Севилья»);
    5. Мемфис Депай (минус 25 млн, 20 млн, «Барселона»);
    6. Антуан Гризманн (минус 25 млн, 25 млн, «Атлетико»);
    7. Тимо Вернер (минус 25 млн, 25 млн, «Лейпциг»);
    8. Маркос Льоренте (минус 25 млн, 35 млн, «Атлетико»);
    9. Рафаэль Варан (минус 25 млн, 40 млн, «МЮ»);
    10. Джейдон Санчо (минус 25 млн, 60 млн, «МЮ»).

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    Источник: Transfermarkt

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