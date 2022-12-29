Топ-10 самых подешевевших игроков 2022 года

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых подешевевших футболистов за 2022-й год.

В список попали три футболиста «Манчестер Юнайтед» и по два игрока из «Интера» и «Атлетико».

Топ-10 самых подешевевших игроков выглядит так:

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