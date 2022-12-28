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  • Суперлига. Дебютный гол Оздоева помог «Карагюмрюку» разгромить действующего чемпиона (4:1)

Суперлига. Дебютный гол Оздоева помог «Карагюмрюку» разгромить действующего чемпиона (4:1)

28 декабря 2022, 22:13
2

«Карагюмрюк» в 16-м туре чемпионата Турции оказался сильнее «Трабзонспора» – действующего чемпиона. Команда Андреа Пирло забила четыре гола.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев забил дебютный гол за клуб.

В трех голах «Карагюмрюка» поучаствовал бывший игрок «Ромы» и «Ливерпуля» Фабио Борини.

В матче было два удаления.

«Карагюмрюк» поднялся на 11-е место. «Трабзонспор» идет пятым.

Турция. Суперлига. 16-й тур

Карагюмрюк – Трабзонспор – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Оздоев, 6; 2:0 – Борини, 34; 2:1 – Бартра, 20; 3:1 – Риччи, 67; 4:1 – Куасси, 87.

Удаления: Колли, 56 (вторая ж.к.) – Бартра, 45+3.

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Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Карагюмрюк Трабзонспор Оздоев Магомед
Комментарии (2)
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portero
1672255535
Мага пришёлся ко двору! По самоотдаче к нему притензий то никогда не было, грубовато часто играл, но тут и надо чтоб такой игрок в команде был, техника на усталости конечно тоже подводила но ведь не сдавался , пахал всегда!!!
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zigbert
1672314049
Медленно но верно привык к новой команде. Да и Пирло ему доверяет.
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