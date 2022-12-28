Терюшков: «Наше пребывание в УЕФА противоречит национальным интересам. Переход в Азию неизбежен»

Если бы сидящие в Госдуме заботились национальными интересами , то мы бы не попали в такую ситуацию.
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков не сомневается в переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«В текущих геополитических реалиях нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России. На диктате и постоянных тычках от коллективного Запада спортивной дружбы с недружественными нам странами не построить.
Переход в Азию неизбежен, а это значит, что он состоится. Плюсы очевидны: мы начнем плотное взаимодействие со странами, где проживает 3/4 населения планеты и производится 90% товаров спортивной индустрии», — сказал Терюшков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.
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