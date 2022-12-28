Терюшков: «Наше пребывание в УЕФА противоречит национальным интересам. Переход в Азию неизбежен»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков не сомневается в переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«В текущих геополитических реалиях нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России. На диктате и постоянных тычках от коллективного Запада спортивной дружбы с недружественными нам странами не построить.

Переход в Азию неизбежен, а это значит, что он состоится. Плюсы очевидны: мы начнем плотное взаимодействие со странами, где проживает 3/4 населения планеты и производится 90% товаров спортивной индустрии», — сказал Терюшков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.

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