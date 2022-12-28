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    Стало известно, когда будет принято итоговое решение по переходу России из УЕФА в Азию

    Исполком РФС, на котором будет рассмотрен вопрос о переходе РФС в Азию, состоится 30 декабря, сообщает «РБ Спорт».

    Итоговое решение по переходу должны были принять 27 декабря, но голосование перенесли. Новый дедлайн – 31 декабря.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5543

      TOMSON 6 минут назад

      Чтоб проголосовать за переход, но не успеть по срокам подачи заявления.

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