Стало известно, когда будет принято итоговое решение по переходу России из УЕФА в Азию

Исполком РФС, на котором будет рассмотрен вопрос о переходе РФС в Азию, состоится 30 декабря, сообщает «РБ Спорт».

Итоговое решение по переходу должны были принять 27 декабря, но голосование перенесли. Новый дедлайн – 31 декабря.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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