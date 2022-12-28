Ломбертс назвал лучшего русского футболиста, с которым играл

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался об Андрее Аршавине.

— Тебе нравится Андрей Аршавин как человек?

— Да. У меня никогда не было никаких проблем с Андреем. Это определенно лучший русский футболист, с которым я играл.

Думаю, что он мог выжать из своей карьеры больше. Он мог стать ключевым игроком для «Арсенала». Да, уже одно попадание туда — достижение. Но задержаться на этом уровне гораздо сложнее.

Уверен, он мог бы остаться там дольше. Или даже поиграть в команде посерьезнее «Арсенала». Почему не получилось, я не знаю.

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