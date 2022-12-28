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    Ломбертс назвал лучшего русского футболиста, с которым играл

    Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался об Андрее Аршавине.

    — Тебе нравится Андрей Аршавин как человек?

    — Да. У меня никогда не было никаких проблем с Андреем. Это определенно лучший русский футболист, с которым я играл.

    Думаю, что он мог выжать из своей карьеры больше. Он мог стать ключевым игроком для «Арсенала». Да, уже одно попадание туда — достижение. Но задержаться на этом уровне гораздо сложнее.

    Уверен, он мог бы остаться там дольше. Или даже поиграть в команде посерьезнее «Арсенала». Почему не получилось, я не знаю.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      ПалкоВводецъ (returned) 46 минут назад

      Аршавин однозначно лучший российский игрок последних лет 20. И на горизонте не видно кто составил бы ему конкуренцию.

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