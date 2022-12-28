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    Ломбертс: «Моя главная проблема в России – коррупция с полицией. В Бельгии была бы тюрьма»

    Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал главную проблему, с которой сталкивался в России.

    – Самая неожиданная сложность, с которой ты столкнулся в России?

    – Обычно говорят холод – но я люблю холод. И для меня в Петербурге даже было недостаточно холодно, ха-ха. Но вообще я ожидал, что в России будет гораздо сложнее. Ведь многие европейцы думают: если ты едешь в Россию, как ты там будешь выживать?

    Знаешь, я готовился к самому худшему. Но по факту, у меня не было никаких проблем. Иногда, может, коррупция с полицией.

    – Отсюда поподробнее.

    – Бывало, меня останавливали, и я не понимал, почему. «Давай-давай, если дашь мне что-нибудь, разбежимся». Если бы я попробовал провернуть такое в Бельгии, отправился бы в тюрьму. Потому что предлагал что-то полиции. Это меня удивило.

    • Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
    • В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.
    • Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6231

      порт 3 минуты назад

      Понесло Остапа.

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