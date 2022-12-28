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    «Не понимаю, зачем он нужен. Судят, как хотят». Газинский раскритиковал VAR

    Полузащитник «Урала» Юрий Газинский недоволен работой VAR в чемпионате России.

    «Я просто не понимаю, для чего нужен VAR. Чтобы исправить ошибки главного судьи? Почему тогда не исправляют? Почему не все? У тебя повторы. Есть время всe посмотреть. Там видно, что мяч попал в руку — с какой стороны, с какого расстояния, как была отставлена рука… Вот мы играли в Москве с «Динамо». Пенальти на 150%! Ладно, главный арбитр не увидел, но почему VAR не ставит? Потом признали, что это ошибка. Объясните, как это работает. Нарушения трактуют по-разному. Как хотят, так и судят.

    Вообще не понимаю по попаданию мяча в руку. Что тут первостепенно, куда отскакивает, что прилетает… Настолько всe размыто, что мы уже не понимаем, что пенальти, а что — нет. С «Факелом» играли — я говорю судье: «Это же 11 метров». Он мне отвечает, что мяч отлетел от ноги в руку. Ради бога, я не против, пускай. Просто этих ремарок-поправок столько, что никто ничего не понимает. Спросите любого – никто не объяснит», – сказал игрок.

    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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