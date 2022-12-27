Филимонов высказался о возможном переходе РФС в Азию

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал о своем отношении к возможному переходу российского футбола из Европы в Азию.

– Как вы считаете, нужно ли России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола?

– Это по большому счету ничего не меняет, все равно мы вынуждены будем подчиняться решениям ФИФА. Так что для сборной мало что изменится.

А для клубов, может быть, и будет полезно, если Азиатская конфедерация разрешит им участвовать в клубных турнирах.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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