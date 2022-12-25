Осинькин объяснил, зачем «Крылья Советов» купили Сычевого

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о трансфере из «Оренбурга» форварда Владимира Сычевого.

«Сычевой был кандидатом номер один из всех, что у нас были. Мы хотели такого нападающего, который в чужой штрафной чувствовал бы себя на своем месте. Был бы таким бомбардиром, который умеет играть головой, реагирует на прострелы, выполняет большой объем работы. Мы изучили его возможности помочь нашей команде. Поэтому мы остановились на нем», – сказал Осинькин.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию