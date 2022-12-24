Воспитанник «Марселя» погиб в перестрелке

Французский клуб «Обань» сообщил о смерти своего игрока Аделя Сантаны. Ему было 22 года.

Как сообщает BFM Marseille, Сантана погиб в перестрелке. Она случилась в Марселе. Спортсмена доставили в больницу, где он ушел из жизни. На месте преступления обнаружили 27 гильз.

Сантана – воспитанник «Марселя».

В системе клуба он был до 2018 года.

«Обань», за которую выступал Сантана в 2022 году, играет в 4-м дивизионе Франции.

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