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    Кафанов назвал лучших вратарей ЧМ-2022

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил нескольких голкиперов по итогам чемпионата мира-2022.

    «Вратари в целом очень хорошо отыграли на этом чемпионате мира, во многих матчах они повлияли на результаты игр. Хотелось бы отметить поляка Войцеха Щесны. Его заслуга, что сборная Польши прошла в 1/8 финала турнира. Сама команда играла не очень хорошо, но он свою задачу выполнил. Марокканец Яссин Буну хорошо играл и, конечно, хорват Доминик Ливакович», – сказал Кафанов.

    • Лучшим вратарем ЧМ-2022 признан аргентинец Эмилиано Мартинес.
    • Турнир выиграла Аргентина.
    • Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике, Канаде.

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    Источник: «РБ Спорт»

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