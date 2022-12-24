Кафанов назвал лучших вратарей ЧМ-2022

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил нескольких голкиперов по итогам чемпионата мира-2022.

«Вратари в целом очень хорошо отыграли на этом чемпионате мира, во многих матчах они повлияли на результаты игр. Хотелось бы отметить поляка Войцеха Щесны. Его заслуга, что сборная Польши прошла в 1/8 финала турнира. Сама команда играла не очень хорошо, но он свою задачу выполнил. Марокканец Яссин Буну хорошо играл и, конечно, хорват Доминик Ливакович», – сказал Кафанов.

Лучшим вратарем ЧМ-2022 признан аргентинец Эмилиано Мартинес.

Турнир выиграла Аргентина.

Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике, Канаде.

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