Голландский журналист: «Может, Слуцкому и Дзюбе стоит отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов?»

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс высказался об экс-тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Не понимаю, почему Слуцкий до сих пор не нашел себе новый клуб. Знаю, что он отличный комик.

Может, Леониду и его другу Артему Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов.

Шутки-шутками, но уверен, что Слуцкий скоро найдет себе команду. В России он до сих пор остается востребованным специалистом», – заявил Ламмерс.

Слуцкий в ноябре ушел из «Рубина» по собственному желанию.

Он работал в Европе – тренировал «Халл Сити» и «Витесс».

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