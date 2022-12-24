Голландский журналист: «Может, Слуцкому и Дзюбе стоит отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов?»

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Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс высказался об экс-тренере «Рубина» Леониде Слуцком.
«Не понимаю, почему Слуцкий до сих пор не нашел себе новый клуб. Знаю, что он отличный комик.
Может, Леониду и его другу Артему Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов.
Шутки-шутками, но уверен, что Слуцкий скоро найдет себе команду. В России он до сих пор остается востребованным специалистом», – заявил Ламмерс.
- Слуцкий в ноябре ушел из «Рубина» по собственному желанию.
- Он работал в Европе – тренировал «Халл Сити» и «Витесс».
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