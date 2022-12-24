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    Черчесов объяснил провал Роналду на ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2022.

    «В клубе у Роналду были определeнные проблемы, которые плавно перетекли в сборную. Дал интервью перед чемпионатом мира – на такое сложно не обращать внимания.

    Роналду – звезда первой величины, он это доказывает на протяжении десятилетий. Это игрок, который заставляет полюбить футбол. Но такие моменты бывают у всех.

    Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они проиграли Хорватии 0:3, бездарно сыграли в России. Лео уже этот период прошeл.

    Так что не надо для Роналду всe рисовать чeрными красками. Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», – сказал Черчесов.

    • Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
    • С ноября он остается без клуба и пока имеет предложение только от саудовского «Аль-Насра».

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    https://www.championat.com/football/news-4938765-stanislav-cherchesov-obyasnil-proval-krishtianu-ronaldu-na-chempionate-mira-2022.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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