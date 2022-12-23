«Это странно». Капелло прокомментировал возможный переход РФС в Азию

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал странным возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно», – сказал Капелло.
- Решение о возможном переходе РФС в Азию будет принято во вторник, 27 декабря.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- Три последних матча россияне сыграли против команд из Азии: победа над Киргизией (2:1) и ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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Источник: Sport24