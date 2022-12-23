Дюков: «Идеологически мы с Европой расходимся. Завтра окажется, что мы недостаточно поддерживаем ЛГБТ и это будет основанием для бойкота»

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий насчет возможного перехода российского футбола из Европы в Азию.

«Повторюсь, что в вопросе перехода в АФК есть много «за» и «против».

Что изменилось в моем мнении? Особой надежды на суды не было, но мы видим: апелляцию не поддержали, мотивировочную часть не выдали – решение суда политическое.

Все достижения в сотрудничестве – «Турнир развития» с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией в Волгограде. Это все на данный момент.

К сожалению, я вижу, что идеологически мы с Европой расходимся. Там политика на первом месте, футбол ушел на второй план. Это мы видели на ЧМ в Катаре.

Сегодня их не устраивает текущая ситуация, завтра окажется, что мы недостаточно энергично поддерживаем ЛГБТ движение – это тоже будет основанием для бойкота.

Потом скажут, что мы яйцо не с той стороны разбиваем. Поэтому на данный момент мое видение ситуации такое», – сказал Дюков.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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