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    Дюков: «Идеологически мы с Европой расходимся. Завтра окажется, что мы недостаточно поддерживаем ЛГБТ и это будет основанием для бойкота»

    Президент РФС Александр Дюков дал комментарий насчет возможного перехода российского футбола из Европы в Азию.

    «Повторюсь, что в вопросе перехода в АФК есть много «за» и «против».

    Что изменилось в моем мнении? Особой надежды на суды не было, но мы видим: апелляцию не поддержали, мотивировочную часть не выдали – решение суда политическое.

    Все достижения в сотрудничестве – «Турнир развития» с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией в Волгограде. Это все на данный момент.

    К сожалению, я вижу, что идеологически мы с Европой расходимся. Там политика на первом месте, футбол ушел на второй план. Это мы видели на ЧМ в Катаре.

    Сегодня их не устраивает текущая ситуация, завтра окажется, что мы недостаточно энергично поддерживаем ЛГБТ движение – это тоже будет основанием для бойкота.

    Потом скажут, что мы яйцо не с той стороны разбиваем. Поэтому на данный момент мое видение ситуации такое», – сказал Дюков.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12494

      Алексей З 18 минут назад

      Хватит народ держать за дебилов.
      Все доводы сводятся к лгбт.
      Не за это нас забанили.

      2
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      Рейтинг: +471

      Азбука > Алексей З 7 минут назад

      Читай внимательнее. Там полно других доводов. а ЛГБТ лишь один из многих.

      1
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      Рейтинг: +11182

      R_a_i_n > Алексей З 4 минуты назад

      А за что же??

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