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  • Дюков: «Идеологически мы с Европой расходимся. Завтра окажется, что мы недостаточно поддерживаем ЛГБТ и это будет основанием для бойкота»

Дюков: «Идеологически мы с Европой расходимся. Завтра окажется, что мы недостаточно поддерживаем ЛГБТ и это будет основанием для бойкота»

23 декабря 2022, 18:13
16

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий насчет возможного перехода российского футбола из Европы в Азию.

«Повторюсь, что в вопросе перехода в АФК есть много «за» и «против».

Что изменилось в моем мнении? Особой надежды на суды не было, но мы видим: апелляцию не поддержали, мотивировочную часть не выдали – решение суда политическое.

Все достижения в сотрудничестве – «Турнир развития» с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией в Волгограде. Это все на данный момент.

К сожалению, я вижу, что идеологически мы с Европой расходимся. Там политика на первом месте, футбол ушел на второй план. Это мы видели на ЧМ в Катаре.

Сегодня их не устраивает текущая ситуация, завтра окажется, что мы недостаточно энергично поддерживаем ЛГБТ движение – это тоже будет основанием для бойкота.

Потом скажут, что мы яйцо не с той стороны разбиваем. Поэтому на данный момент мое видение ситуации такое», – сказал Дюков.

  • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (16)
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RealDiMoNMadrid
1671810205
Провластные кроме ЛГБТ хоть о чём-то могут говорить? Это всё, что у них есть? Единственная карта?
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zigbert
1671885355
Неубедительный комментарий. А уж ЛГБТ совсем здесь ни к чему.
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