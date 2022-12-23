«Не спешите его хоронить». Романцев – о Роналду

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о кризисе в карьере Криштиану Роналду.

– Станислав Черчесов связал спад в игре Роналду [на ЧМ-2022] в Катаре с тем, что он был больше сосредоточен на личных достижениях, чем на командных. Согласны с этим?

– Только отчасти. Амбициозность и стремление быть лучшим – не худшие черты характера футболиста. Именно они помогают выйти на топ-уровень.

Когда Роналду в порядке, ему прощают все. Но стоит потерять чутье и упустить игровую нить – его тут же критикуют.

Верю, что это не закат великого мастера. И что его слезы – не проявление слабости, а досада на самого себя из-за того, что в Катаре он был не тем Криштиану, которого все знают.

Роналду – личность. Не спешите его «хоронить». Уверен, что и в 37 лет он сможет заиграть в тот футбол, благодаря которому стал мировой звездой.

Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

С ноября он остается без клуба и пока имеет предложение только от саудовского «Аль-Насра».

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