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    «Не спешите его хоронить». Романцев – о Роналду

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о кризисе в карьере Криштиану Роналду.

    Станислав Черчесов связал спад в игре Роналду [на ЧМ-2022] в Катаре с тем, что он был больше сосредоточен на личных достижениях, чем на командных. Согласны с этим?

    – Только отчасти. Амбициозность и стремление быть лучшим – не худшие черты характера футболиста. Именно они помогают выйти на топ-уровень.

    Когда Роналду в порядке, ему прощают все. Но стоит потерять чутье и упустить игровую нить – его тут же критикуют.

    Верю, что это не закат великого мастера. И что его слезы – не проявление слабости, а досада на самого себя из-за того, что в Катаре он был не тем Криштиану, которого все знают.

    Роналду – личность. Не спешите его «хоронить». Уверен, что и в 37 лет он сможет заиграть в тот футбол, благодаря которому стал мировой звездой.

    • Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
    • С ноября он остается без клуба и пока имеет предложение только от саудовского «Аль-Насра».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16698

      Barmaleushka 16 секунд назад

      А у него еще здесь дела.
      У него дома детей мал-мала
      Да и просто хотелось пожить.

      0
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      Рейтинг: +2792

      nemolod 22 минуты назад

      Не сомневаюсь,что в свои 37 да за 200 миллионов за сезон в аравийском клубе он точно заиграет,если не надорвется! (Там все же жарче и суше,чем у него дома)

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      Рейтинг: +12487

      Алексей З 1 час назад

      Он сам себя хоронит, да и 37 для футбола солидный возраст.

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      Рейтинг: +1860

      lek! 1 час назад

      Увы играть на прежднем уровне он уже не сможет , но принести пользу где нибудь в Азии ему еще по силам .

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