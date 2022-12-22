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Хабиб двумя словами охарактеризовал Ибрагимовича

22 декабря 2022, 21:30
2

Российский боец и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал прозвище форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу.

«Рад был увидеть тебя. Отец футбола», – написал Хабиб в соцсетях, прикрепив совместное фото с 41-летним шведом.

  • Ибрагимович из-за травмы не играет с мая.
  • В прошлом сезоне он выиграл с «Миланом» Серию А.
  • Нападающий встретился с Хабибом в Катаре на ЧМ-2022.

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https://www.championat.com/boxing/news-4936921-habib-oharakterizoval-futbolnyj-uroven-zlatana-ibragimovicha-dvumya-slovami.html?utm_source=copypaste

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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Lipatoff
1671738507
Этого Хабиба кто-нибудь видел с семьёй, с женой или детьми, сам катается только, эгоист
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jek718875
1671775267
Отца футбола видим, а хто мать?
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