Хабиб двумя словами охарактеризовал Ибрагимовича

Российский боец и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал прозвище форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу.
«Рад был увидеть тебя. Отец футбола», – написал Хабиб в соцсетях, прикрепив совместное фото с 41-летним шведом.
- Ибрагимович из-за травмы не играет с мая.
- В прошлом сезоне он выиграл с «Миланом» Серию А.
- Нападающий встретился с Хабибом в Катаре на ЧМ-2022.
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https://www.championat.com/boxing/news-4936921-habib-oharakterizoval-futbolnyj-uroven-zlatana-ibragimovicha-dvumya-slovami.html?utm_source=copypaste
Источник: «Бомбардир»