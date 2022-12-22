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    Левандовски оценил финал ЧМ-2022

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2022.

    • Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.
    • Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.
    • До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

    «Это один из лучших финалов в истории. Думаю, что матч получился таким, потому что проходил посреди сезона.

    Обычно финалы крупных турниров в июне-июле. После 70-75 минут темп, качество игры падают. Но в этот раз все футболисты действовали интенсивно, показывали мастерство.

    Они немного устали по ходу матча, но усталость не была вызвана прошедшим сезоном. В этом заключается огромная разница», – сказал Левандовски.

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    Источник: Football Daily

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    Сегодня, 21:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14176

      playsh 5 минут назад

      Этот "пшиско едно" ещё что-то оценивает...Шляхтич поганый.

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