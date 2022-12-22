Левандовски оценил финал ЧМ-2022

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2022.

Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.

Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.

До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

«Это один из лучших финалов в истории. Думаю, что матч получился таким, потому что проходил посреди сезона.

Обычно финалы крупных турниров в июне-июле. После 70-75 минут темп, качество игры падают. Но в этот раз все футболисты действовали интенсивно, показывали мастерство.

Они немного устали по ходу матча, но усталость не была вызвана прошедшим сезоном. В этом заключается огромная разница», – сказал Левандовски.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно