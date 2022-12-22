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    Бразилия – лидер обновленного рейтинга ФИФА, Аргентина – 2-я, Россия – 37-я

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия опустилась с 33-го на 37-е место. В активе команды 1491 очко.

    Лидером рейтинга осталась Бразилия (1841). На вторую строчку поднялась Аргентина (1838), замыкает топ-3 Франция (1823).

    • 1 (1). Бразилия
    • 2 (3). Аргентина
    • 3 (4). Франция
    • 4 (2). Бельгия
    • 5 (5). Англия
    • 6 (8). Нидерланды
    • 7 (12). Хорватия
    • 8 (6). Италия
    • 9 (9). Португалия
    • 10 (7). Испания
    • 11 (22). Марокко
    • 12 (15). Швейцария
    • 13 (16). США
    • 14 (11). Германия
    • 15 (13). Мексика
    • 16 (14). Уругвай
    • 17 (17). Колумбия
    • 18 (10). Дания
    • 19 (18). Сенегал
    • 20 (24). Япония.

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    ​​​​​​​https://www.championat.com/football/news-4936523-braziliya-lider-rejtinga-fifa-argentina-i-franciya-v-top-3-rossiya-na-37-m-meste.html?utm_source=copypaste

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1512

      Artemka444 1 час назад

      Туповатый рейтинг!!!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болотоход 1 час назад

      Бельгия должна была скатиться с топ10! Опять под водкой составляли?

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