Бразилия – лидер обновленного рейтинга ФИФА, Аргентина – 2-я, Россия – 37-я

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Россия опустилась с 33-го на 37-е место. В активе команды 1491 очко.
Лидером рейтинга осталась Бразилия (1841). На вторую строчку поднялась Аргентина (1838), замыкает топ-3 Франция (1823).
- 1 (1). Бразилия
- 2 (3). Аргентина
- 3 (4). Франция
- 4 (2). Бельгия
- 5 (5). Англия
- 6 (8). Нидерланды
- 7 (12). Хорватия
- 8 (6). Италия
- 9 (9). Португалия
- 10 (7). Испания
- 11 (22). Марокко
- 12 (15). Швейцария
- 13 (16). США
- 14 (11). Германия
- 15 (13). Мексика
- 16 (14). Уругвай
- 17 (17). Колумбия
- 18 (10). Дания
- 19 (18). Сенегал
- 20 (24). Япония.
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https://www.championat.com/football/news-4936523-braziliya-lider-rejtinga-fifa-argentina-i-franciya-v-top-3-rossiya-na-37-m-meste.html?utm_source=copypaste
Источник: сайт ФИФА