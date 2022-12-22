Роналдиньо пророчит Месси восьмой «Золотой мяч»

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо считает, что Лионель Месси должен в 2023 году выиграть очередной «Золотой мяч».

«Поскольку ему удалось оформить дубль в финале чемпионата мира и выиграть титул, думаю, что Месси выиграет следующий «Золотой мяч».

В этом случае его имя станет еще значимее в истории футбола», – сказал Роналдиньо.

35-летний Месси за карьеру получил 7 «Золотых мячей».

Он рекордсмен по числу этих наград.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.

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