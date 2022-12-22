Роналдиньо пророчит Месси восьмой «Золотой мяч»

а Мбаппе сделал хет-трик в финале и стал лучшим бомбардиром на ЧМ и играл ярче остальных
Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо считает, что Лионель Месси должен в 2023 году выиграть очередной «Золотой мяч».
«Поскольку ему удалось оформить дубль в финале чемпионата мира и выиграть титул, думаю, что Месси выиграет следующий «Золотой мяч».
В этом случае его имя станет еще значимее в истории футбола», – сказал Роналдиньо.
- 35-летний Месси за карьеру получил 7 «Золотых мячей».
- Он рекордсмен по числу этих наград.
- Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.
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