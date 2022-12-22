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    Роналдиньо пророчит Месси восьмой «Золотой мяч»

    Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо считает, что Лионель Месси должен в 2023 году выиграть очередной «Золотой мяч».

    «Поскольку ему удалось оформить дубль в финале чемпионата мира и выиграть титул, думаю, что Месси выиграет следующий «Золотой мяч».

    В этом случае его имя станет еще значимее в истории футбола», – сказал Роналдиньо.

    • 35-летний Месси за карьеру получил 7 «Золотых мячей».
    • Он рекордсмен по числу этих наград.
    • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.

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    Источник: Sportskeeda

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +697

      111ax 43 минуты назад

      а Мбаппе сделал хет-трик в финале и стал лучшим бомбардиром на ЧМ и играл ярче остальных

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      Рейтинг: +26

      ARSENAL LONDONN 1 час назад

      Давайте все заслуги просто так ему отдадим и ****** и коронуем ппц.

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