Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Локомотив» ищет защитника-легионера в аренду на замену Едваю (Иван Карпов)

    «Локомотив» ищет центрального защитника на замену Тину Едваю, который перешел в «Аль-Айн».

    «Это будет игрок не из Крыльев. Ищут иностранца в аренду, потому как денег нет. На Пиняева и Глушенкова РЖД выделил деньги вне конкурса, выкуп Соколова планируют закрыть от продаж или аренд, либо будет обмен на Бабкина.

    Все потому, что трансферный бюджет клуба до сих пор так и не принят», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Сейчас «Локо» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
    «Звучит ужасно». Нигматуллин сформулировал задачу «Локомотива» на весеннюю часть РПЛ
    «Локомотив» и «Крылья Советов» совершат обмен футболистами 2
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11