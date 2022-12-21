«Локомотив» ищет защитника-легионера в аренду на замену Едваю (Иван Карпов)

«Локомотив» ищет центрального защитника на замену Тину Едваю, который перешел в «Аль-Айн».

«Это будет игрок не из Крыльев. Ищут иностранца в аренду, потому как денег нет. На Пиняева и Глушенкова РЖД выделил деньги вне конкурса, выкуп Соколова планируют закрыть от продаж или аренд, либо будет обмен на Бабкина.

Все потому, что трансферный бюджет клуба до сих пор так и не принят», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Сейчас «Локо» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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