«Локомотив» ищет защитника-легионера в аренду на замену Едваю (Иван Карпов)

«Локомотив» ищет центрального защитника на замену Тину Едваю, который перешел в «Аль-Айн».
«Это будет игрок не из Крыльев. Ищут иностранца в аренду, потому как денег нет. На Пиняева и Глушенкова РЖД выделил деньги вне конкурса, выкуп Соколова планируют закрыть от продаж или аренд, либо будет обмен на Бабкина.
Все потому, что трансферный бюджет клуба до сих пор так и не принят», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- Сейчас «Локо» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова