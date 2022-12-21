Осинькин прокомментировал переход Сычевого в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что переход форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в самарский клуб еще не оформлен.

«Знаю, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями», но не все документы подписаны. То, что было в прессе, действительно так. Есть еще какие-то детали, которые не позволяют сказать об этом как о свершившемся факте», — сказал Осинькин.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно