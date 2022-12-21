Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Ранджеловича: «Даже если на нас выйдет «МЮ», мы должны уважать «Урал»

    Футбольный агент Василис Панайотакис поговорил о будущем своего клиента – нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича.

    — Есть ли какие-то предложения от российских топ-клубов?

    — Предложений нет, но даже если на нас выйдет «Манчестер Юнайтед», в первую очередь мы должны уважать «Урал». В этом клубе с самого начала доверяли Лазару. Мы это ценим, и их решение для нас — первоочередное.

    • Серб перешел в «Урал» в летнее трансферное окно.
    • В этом сезоне Ранджелович провел за «Урал» 14 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
    • РПЛ возобновится в марте.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Ранджелович: «В «Урале» чувствую себя как дома»
    «Лично я болел за одного человека». Президент «Урала» Иванов – о финале ЧМ-2022
    Гаджимурадов недоволен своим положением в «Урале». Им интересовался «Спартак» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11