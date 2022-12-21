Агент Ранджеловича: «Даже если на нас выйдет «МЮ», мы должны уважать «Урал»

Футбольный агент Василис Панайотакис поговорил о будущем своего клиента – нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича.

— Есть ли какие-то предложения от российских топ-клубов?

— Предложений нет, но даже если на нас выйдет «Манчестер Юнайтед», в первую очередь мы должны уважать «Урал». В этом клубе с самого начала доверяли Лазару. Мы это ценим, и их решение для нас — первоочередное.

Серб перешел в «Урал» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Ранджелович провел за «Урал» 14 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.

РПЛ возобновится в марте.

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