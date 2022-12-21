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    Мирзов покинул сбор «Химок»

    Футболист «Химок» Резиуан Мирзов покинул турецкий сбор команды. У него проблемы со здоровьем.

    Отбытие Мирзова из Турции согласовано с тренерским штабом.

    «У игрока обострилась прежняя травма и не дает ему возможности полноценно тренироваться. Планируется, что в ближайшее время он будет проводить восстановление в домашних условиях.

    Мирзов планирует продолжить играть за «Химки» и не собирается покидать клуб. После восстановления от травмы он рассчитывает присоединиться к команде», – написал источник.

    • 29-летний Мирзов стоит 1,2 миллиона евро.
    • Впервые игрок оказался в «Химках» 2 года назад.
    • В сезоне РПЛ у Мирзова 15 матчей, 2 гола, ассист.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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