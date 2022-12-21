Мирзов покинул сбор «Химок»

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов покинул турецкий сбор команды. У него проблемы со здоровьем.
Отбытие Мирзова из Турции согласовано с тренерским штабом.
«У игрока обострилась прежняя травма и не дает ему возможности полноценно тренироваться. Планируется, что в ближайшее время он будет проводить восстановление в домашних условиях.
Мирзов планирует продолжить играть за «Химки» и не собирается покидать клуб. После восстановления от травмы он рассчитывает присоединиться к команде», – написал источник.
- 29-летний Мирзов стоит 1,2 миллиона евро.
- Впервые игрок оказался в «Химках» 2 года назад.
- В сезоне РПЛ у Мирзова 15 матчей, 2 гола, ассист.
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Источник: телеграм-канал Metaratings