Мирзов покинул сбор «Химок»

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов покинул турецкий сбор команды. У него проблемы со здоровьем.

Отбытие Мирзова из Турции согласовано с тренерским штабом.

«У игрока обострилась прежняя травма и не дает ему возможности полноценно тренироваться. Планируется, что в ближайшее время он будет проводить восстановление в домашних условиях.

Мирзов планирует продолжить играть за «Химки» и не собирается покидать клуб. После восстановления от травмы он рассчитывает присоединиться к команде», – написал источник.

29-летний Мирзов стоит 1,2 миллиона евро.

Впервые игрок оказался в «Химках» 2 года назад.

В сезоне РПЛ у Мирзова 15 матчей, 2 гола, ассист.

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