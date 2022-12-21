Николаев рассказал, правильно ли судья засчитал гол Месси в финале ЧМ. На поле было 13 аргентинцев

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота Франции в дополнительное время в финале ЧМ-2022.

Когда Месси отправлял мяч в ворота на 109-й минуте, на поле выскочили двое запасных аргентинской сборной.

В этот момент на газоне оказались 13 футболистов одной команды.

Аргентина выиграла матч в серии пенальти и стала чемпионом мира.

«Да ничего не скажу. По факту нарушение, наверное, было. Но это эмоциональный эпизод.

Если следовать таким строгим правилам, то практически при каждом забитом мяче на этом чемпионате мира выскакивали футболисты на футбольное поле, за его пределы, и всех тоже надо было наказывать, тогда бы мы не доиграли чемпионат вообще в принципе. Поэтому здесь всe из той же оперы.

Формально, да, по правилам можно говорить о том, что было 13 человек на поле. Но людей не надо лишать праздника такими вот стоп-кадрами, которые у нас появляются.

Думаю ли я, что это не сыграло особой роли в матче? Ну, по факту, на что это повлияло? Наверное, ни на что. Эти два человека отвлекали игроков соперника, вратаря? Нет.

Можете себе представить, если бы мы сейчас по правилам отменили гол и следовали бы полностью пункту правил, то куда бы мы зашли. Здесь, в такой конкретной ситуации нельзя быть формалистом. И здравый смысл все-таки должен превозобладать», — сказал Николаев.

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