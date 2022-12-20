Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бернардески: «Жаль Роналду. Один из трех лучших игроков в истории заслужил другое завершение карьеры»

    Федерико Бернардески, экс-одноклубник нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, высказался о 37-летнем португальце.

    «Мне жаль Криштиану, он один из трех лучших игроков в истории. Он заслужил другое завершение карьеры», – сказал Бернардески.

    • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • Нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
    • Он остается без клуба после расторжения контракта с «МЮ».

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год 11
    В «Аль-Насре» ожидают подписание контракта с Роналду до конца года 4
    Роналду попал в сборную худших игроков ЧМ-2022 по версии Sofascore 5
    Источник: Noticias ao Minuto

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:09
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11