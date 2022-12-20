Бернардески: «Жаль Роналду. Один из трех лучших игроков в истории заслужил другое завершение карьеры»

Федерико Бернардески, экс-одноклубник нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, высказался о 37-летнем португальце.

«Мне жаль Криштиану, он один из трех лучших игроков в истории. Он заслужил другое завершение карьеры», – сказал Бернардески.

Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

Нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

Он остается без клуба после расторжения контракта с «МЮ».

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