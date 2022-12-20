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    Президент «Оренбурга»: «Высока вероятность, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал новость об интересе «Крыльев Советов» к нападающему Владимиру Сычевому.

    «Подтверждаю, что высока вероятность того, что Сычевой подписал контракт с клубом «Крылья Советов», — сказал Еремякин.

    • Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +761

      АКМ-74У 23 минуты назад

      Какой интересный президент у Оренбурга

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