Президент «Оренбурга»: «Высока вероятность, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал новость об интересе «Крыльев Советов» к нападающему Владимиру Сычевому.
«Подтверждаю, что высока вероятность того, что Сычевой подписал контракт с клубом «Крылья Советов», — сказал Еремякин.
- Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
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Источник: Sport24