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    Пиняев рассказал, почему стал футболистом

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил, почему решил стать футболистом.

    — Почему стал футболистом?

    — У меня особо выбора не было. Папа, дедушка были игроками, тренерами. Не помню, как первый раз пошел на футбол, потому мне было 3 года. Тренировался с ребятами, которые на 5 лет старше меня были.

    • Пиняев – обладатель награды «Первая пятерка».
    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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