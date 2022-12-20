Пиняев рассказал, почему стал футболистом

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил, почему решил стать футболистом.

— Почему стал футболистом?

— У меня особо выбора не было. Папа, дедушка были игроками, тренерами. Не помню, как первый раз пошел на футбол, потому мне было 3 года. Тренировался с ребятами, которые на 5 лет старше меня были.

Пиняев – обладатель награды «Первая пятерка».

Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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