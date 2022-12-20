Ещенко назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси был лучшим футболистом чемпионата мира-2022.

«Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре. Мбаппе тоже мог претендовать на это звание. Тут сложно конкретно выбрать: один в финале забил три, а другой выиграл титул чемпиона мира. Но следующий мундиаль будет за Мбаппе», — сказал Ещенко.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

У аргентинцев дубль оформил Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Мбаппе.

Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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