Газизов – об Урунове: «Заблудился парень... Сосен немного, но он заблудился»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об экс-полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове.

— Возвращение Урунова в «Уфу» этим летом не произошло из-за вашего суда с «красно-белыми»?

— Нет, Урунов сам выбрал свой путь. Мы предлагали Остону вернуться. Я верил в этого игрока, сомнений в его футбольных качествах у меня нет.

— Не было или нет?

— На сегодняшний день тоже нет. То, что он может по-футбольному, я знаю, и многие знают. Но есть масса других причин, которые ему надо преодолеть самому. И кроме него это никто не сделает. В голову другому человеку не залезешь.

— Причины можно озвучить?

— А зачем? Он хороший парень, он должен побороть сам себя.

— Он без клуба сейчас. Не контактируете?

— Нет, но иногда мы можем созвониться. Он может позвонить мне, и я ему могу набрать, как и любому другому футболисту, которые были у нас. Мне интересно, как у него будет двигаться карьера, его жизнь. Ну заблудился парень… Сосен немного, но он заблудился.

Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября по 25 октября.

Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.

Сейчас Урунов без клуба.

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