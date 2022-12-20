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    Газизов – об Урунове: «Заблудился парень... Сосен немного, но он заблудился»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об экс-полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове.

    — Возвращение Урунова в «Уфу» этим летом не произошло из-за вашего суда с «красно-белыми»?

    — Нет, Урунов сам выбрал свой путь. Мы предлагали Остону вернуться. Я верил в этого игрока, сомнений в его футбольных качествах у меня нет.

    — Не было или нет?

    — На сегодняшний день тоже нет. То, что он может по-футбольному, я знаю, и многие знают. Но есть масса других причин, которые ему надо преодолеть самому. И кроме него это никто не сделает. В голову другому человеку не залезешь.

    — Причины можно озвучить?

    — А зачем? Он хороший парень, он должен побороть сам себя.

    — Он без клуба сейчас. Не контактируете?

    — Нет, но иногда мы можем созвониться. Он может позвонить мне, и я ему могу набрать, как и любому другому футболисту, которые были у нас. Мне интересно, как у него будет двигаться карьера, его жизнь. Ну заблудился парень… Сосен немного, но он заблудился.

    • Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября по 25 октября.
    • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
    • Сейчас Урунов без клуба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1208

      mama1991 1 час назад

      Просто узбек вас всех на@бал, срубил бабла и кайфует.

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