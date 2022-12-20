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    Бекхэм поздравил Симеоне с чемпионством Аргентины. У них был конфликт на ЧМ-1998

    Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм выложил в соцсетях совместное фото с Диего Симеоне.

    «Поздравляю, друг мой», – написал Бекхэм после победы Аргентины на ЧМ-2022.

    «Всегда приятно с тобой увидеться», – ответил Симеоне.

    • У Бекхэма и Симеоне был конфликт на ЧМ-1998.
    • В матче 1/8 финала англичанина удалили за удар ногой аргентинца.
    • Позднее действующий тренер «Атлетико» признавался, что провоцировал соперника.
    • В меньшинстве Англия проиграла Аргентине и вылетела из турнира.

    Фото: соцсети Дэвида Бекхэма

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1205

      ARSteven89 41 минуту назад

      "Жизнь - это лучший драматург!" (с)

      В моменте эту дуэль могли бы продолжить Родриго Де Поль и Джек Грилиш!

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