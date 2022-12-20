Бекхэм поздравил Симеоне с чемпионством Аргентины. У них был конфликт на ЧМ-1998

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм выложил в соцсетях совместное фото с Диего Симеоне.
«Поздравляю, друг мой», – написал Бекхэм после победы Аргентины на ЧМ-2022.
«Всегда приятно с тобой увидеться», – ответил Симеоне.
- У Бекхэма и Симеоне был конфликт на ЧМ-1998.
- В матче 1/8 финала англичанина удалили за удар ногой аргентинца.
- Позднее действующий тренер «Атлетико» признавался, что провоцировал соперника.
- В меньшинстве Англия проиграла Аргентине и вылетела из турнира.
Фото: соцсети Дэвида Бекхэма
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Бомбардир»