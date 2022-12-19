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    «Ты ублюдок». Алвес поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес отреагировал на чемпионство Аргентины.

    Он поздравил своего экс-партнера по «Барселоне» Лионеля Месси.

    «Мне плевать, что говорят все вокруг. Лео Месси, ты ублюдок. Этот чeртов мир любит тебя, чeртов футбол любит тебя.

    И те из нас, кто любит футбол, уважают тебя и поздравляют с этим моментом. Наслаждайся им вместе с семьeй и всеми, кто проходит мимо.

    Как бразилец и южноамериканец, я знаю, что это больше, чем просто победа на чемпионате мира. Славься футбол – и все, кто его любит!», – написал Алвес в соцсетях.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6083

      Давид59 32 секунды назад

      Что-то с переводом не то. Вряд-ли он его так оскорбить хотел. Скорей всего там больше подходит что-нибудь типа "злодей", "разбойник" или "зверюга"

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