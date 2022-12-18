Кучаев назвал лучшего полузащитника в мире

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает коллегу Луку Модрича лучшим в мире на своей позиции.
– Многие не ожидали, что Хорватия вновь будет в четверке сильнейших. Тебя это удивило?
– На самом деле, не сильно удивился, потому что сборная у них хорошая. Она не наводит страха соперников, это не именитые Англия, Германия и Испания, но игроки у них достаточно хорошие. Лука Модрич – сейчас лучший полузащитник мира. Не знаю, кто их недооценивал или не верил, что они смогут оказаться в четвeрке,
- Модрич вышел в основе во всех 7 матчах ЧМ-2022.
- Игроку 37 лет.
- Модрич не планирует заканчивать карьеру в сборной Хорватии.
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Источник: Metaratings