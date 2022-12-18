Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус разочарован игрой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2022.

«Криштиану – главное разочарование турнира среди игроков. Он полная противоположность Лионеля Месси. Своим эгоизмом Роналду навредил сборной Португалии.

Когда-то Роналду был великим игроком, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он запятнал наследие. Криштиану даже жаль немного», – сказал Маттеус.

Роналду со сборной Португалии вылетел в 1/4 финала.

Игрок сейчас без клуба.

У Роналду 5 «Золотых мячей».

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