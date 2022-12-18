«Фантастические ощущения». Ловрен – о бронзе ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен дал комментарий после матча за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко (2:1).

«Для меня это по-настоящему особенный момент, потому что в 2018 году я думал, что будет очень сложно добраться до полуфинала, финала. Но еще раз завоевать медаль чемпионата мира — фантастические ощущения. Я очень горд за команду», – сказал Ловрен.

Хорватия взяла медали на 3 чемпионатах мира (участвовала в 6).

На прошлом ЧМ-2018 хорваты стали серебряными медалистами.

Ловрен выступает за «Зенит».

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