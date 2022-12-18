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    Кучаев объяснил, почему болел за Южную Корею на ЧМ-2022

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своих предпочтениях болельщика на чемпионате мира в Катаре.

    - Я болел за сборную Южной Кореи, болел и переживал за них! Мне очень нравится их команда и центральный защитник Ким Мин-Джэ, который выступает за «Наполи».

    В целом, мне нравится вся их сборная – они смело играют. Большие молодцы!

    Также с начала турнира я поддерживал сборную Канады и следил за сборной Японии после того, как они феерили с Германией – они привлекли к себе внимание.

    – Необычный выбор, почему не назвал топ-сборные?

    – У каждого свой выбор, мне нравились эти сборные, может кому-то другие.

    • Южная Корея вышла из группы с Португалией, Уругваем и Ганой.
    • В 1/8 финала ЧМ-2022 корейцы были разгромлены Бразилией – 1:4.

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    Источник: Metaratings

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