Кучаев объяснил, почему болел за Южную Корею на ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своих предпочтениях болельщика на чемпионате мира в Катаре.

- Я болел за сборную Южной Кореи, болел и переживал за них! Мне очень нравится их команда и центральный защитник Ким Мин-Джэ, который выступает за «Наполи».

В целом, мне нравится вся их сборная – они смело играют. Большие молодцы!

Также с начала турнира я поддерживал сборную Канады и следил за сборной Японии после того, как они феерили с Германией – они привлекли к себе внимание.

– Необычный выбор, почему не назвал топ-сборные?

– У каждого свой выбор, мне нравились эти сборные, может кому-то другие.

Южная Корея вышла из группы с Португалией, Уругваем и Ганой.

В 1/8 финала ЧМ-2022 корейцы были разгромлены Бразилией – 1:4.

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