Ловрен выложил фото с бронзовой медалью ЧМ-2022

Защитник «Зенита» Деян Ловрен похвастался завоеванием бронзовой медали чемпионата мира-2022.
«Как приятно держать тебя в руке», – написал футболист на собственном фото с медалью.
- Хорватия стала 2-кратным бронзовым призером ЧМ.
- В субботу они победили Марокко (2:1) в матче за 3-е место.
- Ловрен – второй представитель РПЛ, выигравший медаль чемпионата мира.
Фото: соцсети Деяна Ловрена
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Источник: «Бомбардир»