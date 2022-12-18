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    Ловрен выложил фото с бронзовой медалью ЧМ-2022

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен похвастался завоеванием бронзовой медали чемпионата мира-2022.

    «Как приятно держать тебя в руке», – написал футболист на собственном фото с медалью.

    • Хорватия стала 2-кратным бронзовым призером ЧМ.
    • В субботу они победили Марокко (2:1) в матче за 3-е место.
    • Ловрен – второй представитель РПЛ, выигравший медаль чемпионата мира.

    Фото: соцсети Деяна Ловрена

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    Источник: «Бомбардир»

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