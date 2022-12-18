Ловрен выложил фото с бронзовой медалью ЧМ-2022

Защитник «Зенита» Деян Ловрен похвастался завоеванием бронзовой медали чемпионата мира-2022.

«Как приятно держать тебя в руке», – написал футболист на собственном фото с медалью.

Хорватия стала 2-кратным бронзовым призером ЧМ.

В субботу они победили Марокко (2:1) в матче за 3-е место.

Ловрен – второй представитель РПЛ, выигравший медаль чемпионата мира.

Фото: соцсети Деяна Ловрена

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