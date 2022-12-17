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    Кобелев: «Футбол находится в стагнации – как когда-то шахматы»

    Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что современный футбол пребывает в стагнации.

    — Я давно говорил: локомотивом современного футбола выступает Лига чемпионов. В этом турнире собраны лучшие футболисты разных сборных. А этот чемпионат мира показал, что все-таки идет стагнация. Все все понимают, все знают, кто как будет играть. Единственная ошибка может решить исход матча. Параллели можно провести с шахматами. За играми лучших гроссмейстеров раньше наблюдал весь мир. Потом люди поняли: они знают все ходы, и наступил определенный тупик.

    — В шахматах одному сопернику пришел на смену компьютер, если вспомнить эпоху Гарри Каспарова.

    — И футбол стал компьютерный. Новые технологии. Компьютеры разбирают действия команд и отдельных футболистов. Хорошо еще, остался фактор непредсказуемости. Мы видели, как в полуфинале чемпионата мира сборная Марокко хорошо играла против Франции первые полчаса. Но случился рикошет в начале игры, и счет стал в пользу французов. Со вторым голом был то же самое: мяч после удара Килиана Мбаппе попал в пятку соперника и отскочил туда, где был игрок сборной Франции. А так сборная Марокко была ничем не хуже.

    — Вы к тому, что можно проиграть, играя хорошо?

    — Я к тому, что футбол изучен и понятен, но присутствует элемент случайности. Экспериментировать тренеры могут еще в национальных чемпионатах, когда длинная дистанция. А на таком турнире, как чемпионат мира, на первый план выходит результат. И придумать что-то новое сложно. Дай бог, чтобы вывести игроков на пик формы.

    — Каких-то новинок в тактике мы не увидели?

    — Очень все рационально, прагматично. Все зависит от уровня мастерства игроков атаки. Есть у тебя Мбаппе или Лионель Месси, будет результат. Или везет — соперники совершают ошибки. Или у тебя, скажем, на высоком уровне организованы стандарты. Вот такие вещи больше решают.

    • Кобелев не работает в футболе с 2016 года.
    • Тренер брал с «Динамо» бронзу РПЛ.
    • В качестве игрока Кобелев дважды брал Кубок России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.12.2022 23:42
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