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    Роналдиньо прокомментировал выступление сборной Бразилии на ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо порассуждал о причинах провала команды на чемпионате мира.

    • Бразильцы вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
    • Они проиграли Хорватии в серии пенальти.

    – Что случилось с бразильской командой? Наверняка, вы со своими коллегами уже это обсудили на трибуне?

    - Команда Тите имела все для успеха – состав, дриблинг, скорость, тактические наработки, но им не хватило самого главного – веры в себя.

    Это проявилось в серии пенальти. У меня сложилось впечатление, что команда растерялась в тот момент. Как будто им сказали: стоп!

    Так бывает в футболе. Просто в этот день они не могли выиграть и понимали это.

    Для любого болельщика такой итог горький, даже сложно представить, что чувствовали игроки.

    – Рыдали на поле...

    - И я бы рыдал. Нельзя прятать эмоции.

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    Источник: «Российская газета»

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