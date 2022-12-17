Роналдиньо прокомментировал выступление сборной Бразилии на ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо порассуждал о причинах провала команды на чемпионате мира.

Бразильцы вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

Они проиграли Хорватии в серии пенальти.

– Что случилось с бразильской командой? Наверняка, вы со своими коллегами уже это обсудили на трибуне?

- Команда Тите имела все для успеха – состав, дриблинг, скорость, тактические наработки, но им не хватило самого главного – веры в себя.

Это проявилось в серии пенальти. У меня сложилось впечатление, что команда растерялась в тот момент. Как будто им сказали: стоп!

Так бывает в футболе. Просто в этот день они не могли выиграть и понимали это.

Для любого болельщика такой итог горький, даже сложно представить, что чувствовали игроки.

– Рыдали на поле...

- И я бы рыдал. Нельзя прятать эмоции.

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