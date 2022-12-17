Сборная Аргентины наигрывает 3 схемы на финал ЧМ-2022 против Франции

Стали известны тактические планы тренерского штаба сборной Аргентины на финал чемпионата мира.

Лионель Скалони наигрывал на матч с Францией три схемы: 5-3-2, 4-3-3 и 4-4-2.

Схема с пятью защитниками может быть использована, чтобы нейтрализовать Килиана Мбаппе.

Если будет выбран этот план, то на поле с первых минут выйдут Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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