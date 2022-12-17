Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сборная Аргентины наигрывает 3 схемы на финал ЧМ-2022 против Франции

    Стали известны тактические планы тренерского штаба сборной Аргентины на финал чемпионата мира.

    Лионель Скалони наигрывал на матч с Францией три схемы: 5-3-2, 4-3-3 и 4-4-2.

    Схема с пятью защитниками может быть использована, чтобы нейтрализовать Килиана Мбаппе.

    Если будет выбран этот план, то на поле с первых минут выйдут Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    В президентском самолете Макрона на финал ЧМ-2022 полетят судья Фраппар, оперная певица и робот-оператор
    Кучаев рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
    Варан и Конате смогут сыграть в финале ЧМ-2022. У них был грипп
    Источник: Ole

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11