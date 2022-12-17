«Ювентус» отпустил Погба на финал ЧМ-2022. За него просил лично Макрон

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сможет присутствовать на финальном матче чемпионата мира в Катаре.

Клуб отпустил 29-летнего футболиста благодаря личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.

Хавбек полетит на частном самолете, что позволит ему вернуться в расположение туринской команды уже на следующий день, то есть в понедельник.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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