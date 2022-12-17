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    «Ювентус» отпустил Погба на финал ЧМ-2022. За него просил лично Макрон

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сможет присутствовать на финальном матче чемпионата мира в Катаре.

    Клуб отпустил 29-летнего футболиста благодаря личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.

    Хавбек полетит на частном самолете, что позволит ему вернуться в расположение туринской команды уже на следующий день, то есть в понедельник.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: La Repubblica

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